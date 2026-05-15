Sicilia, Schifani: “Lo Statuto è un patrimonio, ma va adeguato alla realtà di oggi”

“Lo statuto è un patrimonio da salvaguardare ma non difendere in tutte le sue parti come un totem, deve adeguarsi alle esigenze dei territori”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani a margine di un incontro con 400 bambini delle scuole medie per gli 80 anni dello Statuto dell’autonomia. Schifani ha ricordato che “ieri è venuta fuori una proposta ad un convegno organizzato da Repubblica, quella di istituire un pensatoio che rifletta sulle possibile rimodulazioni dello statuto che lo adeguino ad una mutata realtà”, sottolineando che è “giunto il tempo” per una sua “rivisitazione, ma in maniera illuminata”, per attualizzarlo rispetto agli anni in cui venne istituito. (ANSA).