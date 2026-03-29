Sicilia, Carmina(M5S): “L’impugnazione della legge sugli aiuti per il ciclone Harry è un atto gravissimo”

“L’impugnazione da parte del Governo della legge della Regione Siciliana sugli aiuti per il ciclone Harry è un atto gravissimo, che va ben oltre il piano tecnico. È una scelta che, per tempi e modalità, appare come una vera e propria vendetta politica contro la Sicilia e i siciliani. Davanti a territori devastati dal ciclone Harry e da emergenze come la frana di Niscemi si bloccano risorse urgenti, lasciando una popolazione in difficoltà senza risposte. È legittimo chiedersi se questa decisione sia una ritorsione per il voto espresso dai siciliani al referendum. Se così fosse, sarebbe un fatto senza precedenti, con i siciliani usati come strumento di regolamento di conti politico. Questa vicenda certifica uno scontro evidente tra Governo nazionale e regionale, guidato da Renato Schifani. Come M5S avevamo indicato una soluzione chiara: utilizzare risorse già disponibili, come quelle destinate al Ponte sullo Stretto, per affrontare l’emergenza. La risposta però è stata questa. Chiediamo il ritiro immediato dell’impugnazione, la correzione urgente dei rilievi tecnici e lo sblocco delle risorse per cittadini e imprese. La Sicilia non può continuare essere trattata come un territorio da colpire, sfruttare o sacrificare”. Così la deputata siciliana del M5S Ida Carmina.