Sicilia. Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva dell’avviso da 4,6 milioni per i laghetti aziendali. Sammartino: «Sostegno concreto al comparto»

È stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque”. Sono in totale 185 le domande ammissibili. La dotazione finanziaria ammonta a 4 milioni e 600 mila euro a valere sul Piano operativo complementare (Poc) 2014-2020.«Il governo Schifani – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – dà un sostegno concreto al comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori per assicurare continuità produttiva alle imprese. Ringrazio gli uffici che hanno svolto tutto il lavoro in tempi celeri».Il bando era rivolto alle piccole e medie imprese agricole. Il finanziamento consentirà ai beneficiari di realizzare vasche, laghetti, invasi e serbatoi aziendali o interaziendali per l’accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico.È possibile consultare la graduatoria definitiva a questo link