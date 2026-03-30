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Sanità, nasce “Fibrocare”: una piattaforma regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia

Redazione

Sanità, nasce “Fibrocare”: una piattaforma regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia

Lun, 30/03/2026 - 19:34

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È stata presentata oggi nella sede dell’assessorato regionale della Salute, a Palermo, la nuova Piattaforma telematica regionale integrata (Pti) “Fibrocare” per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia. Uno strumento di innovazione digitale che sarà a disposizione di medici e pazienti tramite un’applicazione e che permetterà la raccolta sistematica e strutturata di dati per una migliore gestione clinica dei casi.
«La Regione Siciliana – dice l’assessore Daniela Faraoni – rafforza il proprio impegno nella lotta a una patologia cronica e complessa, ancora oggi però troppo spesso sottovalutata sebbene sia invalidante per i pazienti che la manifestano. Una forma di collaborazione tra istituzioni, comunità scientifiche e associazioni della società civile che offre l’opportunità di approfondire in modo rigoroso i meccanismi, le modalità di espressione e l’evoluzione della malattia, favorendo l’efficacia dei percorsi diagnostico-terapeutici».
L’iniziativa è stata finanziata con oltre 410 mila euro di fondi statali che sono stati destinati in parte all’Asp di Caltanissetta, capofila del progetto, per la realizzazione della piattaforma, e in parte alle strutture del servizio sanitario regionale che già prendono in carico persone con la sindrome fibromialgica per l’efficientamento degli ambulatori. L’app è attualmente in fase di rilascio sia su sistemi Android sia su iOS.

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