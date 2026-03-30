Romano(NM): “Il centrodestra in Sicilia ha bisogno di un cambio di passo vero e non più rinviabile”

“Chi continua a mettere la testa sotto la sabbia rischia di trascinare con sé l’intera coalizione. Le tensioni interne a Forza Italia, le sonore bocciature su provvedimenti importanti all’Assemblea Regionale Siciliana, il continuo balletto sulla Giunta regionale, pensato più per premiare i più abili nei giochi interni che per affrontare le sfide future, sono segnali che non possiamo più ignorare. Per questo sento il dovere di lanciare un ulteriore appello, forse tardivo ma ancora necessario, a partire dal vertice regionale: fermiamoci. Facciamo un’analisi seria, senza alibi, su ciò che è stato fatto, sugli errori commessi e su ciò che va costruito. Parlare chiaro è una questione di serietà. Il confronto è una necessità. Il rilancio, anche ripartendo da zero, è ormai inevitabile. Se non cambiamo adesso, il progetto del 2022 è destinato a fallire, con conseguenze evidenti e ampiamente prevedibili sui futuri risultati elettorali”. Lo dice in una nota l’On Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati