Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo Presentazione del 2° Turno dell’8 Torneo interno

martedì 31 marzo, in deroga agli incontri previsti il mercoledì per via dell’inizio dei Riti della Settimana Santa, si svolgerà il secondo turno dell’8° Torneo interno di Risiko in modalità Torneo organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo.

La competizione, che vedrà il suo epilogo il prossimo 13 maggio con la serata della finalissima, premierà con l’assegnazione di una wild card per la finale del Campionato Individuale di Risiko in Sicilia, prevista nell’ultima parte dell’anno nella città di Siracusa, il giocatore tesserato in esclusiva con il Club che avrà concluso il Torneo in posizione più elevata rispetto agli altri. Inoltre il torneo è valido per l’assegnazione dei punti Ranking interni, validi anche per la classifica Nazionale, che porterà alla premiazione del miglior giocatore o giocatrice della stagione 2026.

Ad oggi sono già in classifica 14 giocatori provenienti da Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e dalla città di Palermo, e al termine delle 6 partite di qualificazione, in proporzione al numero di giocatori partecipanti al Torneo, saranno previsti uno o più giocatori qualificati direttamente alla finale e 4, 8 o 12 giocatori che transitano alle semifinali, prevedendo anche un giocatore ripescato tra quelli che avendo giocato almeno 2 partite di qualificazione abbia fatto più punti degli altri giocatori non direttamente qualificati di diritto alla seconda fase del Tornei. Al momento in testa alla classifica, e direttamente qualificati alla finale del 13 maggio, il giocatore di casa Nico Scarlata e Claudio La Monica, giocatore del Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo.

L’iscrizione al Torneo è aperta a tutti, anche fino all’ultima giornata di qualificazione, e dà modo ai giocatori appassionati e non di questo splendido gioco di strategia, di confrontarsi con i giocatori che calcano la scena del Risiko da Torneo da qualche anno e, partita dopo partita, accrescere la propria capacità di posizionarsi nella parte alta della classifica e di superare lo scoglio delle qualificazioni. Chiunque può diventare un valido giocatore di Risiko, tenendo presente in principio che si tratta di un gioco e che la prima regola delle serate dei vari Tornei è divertirsi e socializzare con gli altri giocatori accomunati dalla stessa passione.

La seconda serata del Torneo si svolgerà come d’abitudine alla Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco abituale del Club Verde-Amaranto, e dalle ore 20.30 ci sarà il ritrovo dei giocatori per le iscrizioni e per socializzare attorno ad una buona pizza o ad un buon hamburger. Importante è ricordare che le partite del Risiko da Torneo durano circa due ore ognuna e che quindi la serata di gioco si conclude prima della mezzanotte, iniziando a giocare verso le ore 21.30 al termine della cena conviviale.

ipiù giocatori Da ieri sera il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” è entrato nuovamente nel consueto clima di competizione e divertimento che solo un Torneo di Risiko Ufficiale può assicurare. Con l’inizio del nuovo Torneo interno, l’ottavo da quando il Club ha iniziato le sue attività dal mese di novembre 2024, i giocatori provenienti dalla provincia nissena, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco ma anche dal capoluogo palermitano, si sono ritrovati per nuove sfide all’insegna dei dadi e carretti colorati.

Per chiunque volesse iscriversi al secondo turno di Martedì 31 marzo del Torneo di Risiko in corso, è possibile contattare ireferenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube@RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, ei resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.