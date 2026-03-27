Progetto CASTES – Primi laureati UniPa in Ingegneria Geologica in El Salvador

Si è svolta all’Università di El Salvador la cerimonia di laurea deiprimi tre Ingegneri Geologi formati interamente nel Paese centroamericano nell’ambito del progetto CASTES, iniziativa di cooperazione internazionale di cui l’Università degli Studi di Palermo è capofila ed Ente Esecutore.

“Con la laurea di Rut Deli Campos Cortez, Melissa Abigail González Aguilera e Marco Antonio Castro Mendoza, l’El Salvador ha celebrato un momento storico per la sicurezza e lo sviluppo del Paese – commentano il prof. Attilio Sulli, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) di UniPa, struttura d’eccellenza a cui afferiscono i numerosi docenti che hanno attivamente collaborato al progetto svolgendo missioni nel territorio salvadoregno e attività di tutorato per studenti e docenti locali, e il prof. Christian Conoscenti, afferente al DISTEM e Coordinatore Generale di CASTES – Sotto la direzione scientifica e il coordinamento generale di UniPa, in alleanza accademica con l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Università di El Salvador, è stato colmato un vuoto accademico critico in un’area ad altissimo rischio geologico – proseguono – Grazie al progetto, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso l’Ambasciata d’Italia in El Salvador e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), non solo è stato istituito il nuovo Corso di Laurea in Ingegneria Geologica, ma è stata potenziata la capacità del corpo docente locale e realizzata un’infrastruttura scientifica e laboratoriale d’avanguardia”.

La cerimonia di laurea si è svolta alla presenza delle massime autorità accademiche e diplomatiche, tra cui l’Ing. Juan Rosa Quintanilla, Rettore dell’Università di El Salvador, S.E. Paolo Emanuele Rozo Sordini, Ambasciatore d’Italia in El Salvador, e il dott. Paolo Gallizioli, Direttore della sede dell’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo in El Salvador. Ha preso parte all’evento una delegazione accademica italiana composta dai proff. Attilio Sulli e Christian Conoscenti del DISTEM UniPa e da una rappresentanza di docenti dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (UNICH), che ha supportato le attività didattiche e di ricerca, guidata dal prof. Marcello Buccolini, Direttore del Dipartimento di Scienze di UNICH.“Il successo dei primi laureati – concludono i proff. Sulli e Conoscenti – testimonia l’eccellenza della ricerca e della didattica dell’Università di Palermo, capace di esportare know-how strategico e generare un impatto tangibile sulla mitigazione dei rischi naturali a livello globale”.