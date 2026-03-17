Prima di Tony Pitony c’erano i Tafano Broders: la provocazione musicale nata trent’anni fa a Caltanissetta

Il fenomeno Tony Pitony, esploso negli ultimi mesi e portato all’attenzione del grande pubblico anche grazie alla ribalta del Festival di Sanremo, continua a far discutere. Tra provocazione, ironia e costruzione teatrale del personaggio, l’artista ha saputo conquistare una platea sempre più ampia, diventando uno dei casi mediatici più curiosi della scena musicale italiana contemporanea.

Eppure, osservando con attenzione il suo linguaggio artistico, qualcuno potrebbe sostenere che questa forma di provocazione musicale non nasce oggi. Già trent’anni fa, infatti, in Sicilia si muoveva un progetto artistico che presentava molte delle caratteristiche che oggi rendono riconoscibile Tony Pitony: i Tafano Broders.

Il duo, costruito attorno ai personaggi di Johnny Tafano e Tony Tafano, era un progetto ideato e sviluppato da Alfonso Grillo e Roberto Gallà, menti creative dietro una proposta volutamente irriverente che mescolava musica, cabaret e satira. Un format artistico che giocava sulla caricatura dei personaggi, sulla provocazione e su un linguaggio volutamente sopra le righe.

Tra i loro brani più noti spiccavano canzoni costruite proprio su quel meccanismo di ironia dissacrante e provocazione linguistica, dove la cosiddetta “sana parolaccia” diventava parte integrante della performance artistica. Un registro che oggi, con modalità e strumenti diversi, sembra riemergere anche nel fenomeno Tony Pitony.



Il progetto dei Tafano Broders si inseriva in una tradizione artistica ben precisa: quella della satira musicale e della cosiddetta musica demenziale, capace di trasformare il paradosso e l’irriverenza in linguaggio creativo. Non a caso, già in quegli anni Freak Antoni, storico leader degli Skiantos e figura simbolo di questo genere musicale in Italia, ebbe modo di apprezzare il progetto dei Tafano Broders. Il celebre artista colse immediatamente la cifra ironica e dissacrante del duo, e tra loro nacque anche un rapporto di stima e amicizia.

Guardando oggi al successo di Tony Pitony, viene spontaneo chiedersi se dietro questo fenomeno mediatico non ci sia, magari anche inconsapevolmente, l’eco di esperienze artistiche precedenti.



Chissà se l’artista che oggi riempie palchi e piattaforme digitali abbia mai incrociato, magari negli archivi della rete, qualche vecchio video dei Tafano Broders. Forse sì, forse no. E probabilmente non lo sapremo mai.

Certo è che i Tafano Broders, trent’anni fa, avevano già intuito e anticipato un certo tipo di linguaggio musicale, basato sulla provocazione ironica, sulla costruzione di personaggi e su un modo dissacrante di raccontare la realtà.

C’è anche un’altra curiosità che alcuni osservatori non hanno mancato di notare: in alcune performance Tony Pitony ricorda, per atteggiamenti scenici e persino per alcuni tratti somatici, Alfonso Grillo, uno dei creatori dei Tafano Broders. Una suggestione, naturalmente, ma che contribuisce ad alimentare il parallelismo tra le due esperienze artistiche.

La vera differenza, probabilmente, sta nei mezzi di diffusione. Oggi un artista può raggiungere milioni di persone grazie ai social network e a piattaforme come TikTok, Facebook o YouTube, capaci di trasformare rapidamente un personaggio in un fenomeno virale.



Trent’anni fa tutto questo non esisteva.

Ed è inevitabile chiedersi: se i Tafano Broders avessero avuto a disposizione gli strumenti di comunicazione e di distribuzione dell’immagine che esistono oggi, avremmo forse raccontato una storia diversa?

Forse sì.

Perché alcune intuizioni artistiche arrivano prima del loro tempo. E a distanza di anni, osservando fenomeni contemporanei come quello di Tony Pitony, quelle intuizioni tornano a far parlare di sé.

