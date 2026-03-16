Sono stati premiati i vincitori del concorso “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel cuore di Caltanissetta”.

La cerimonia è avvenuta in una cornice d’eccezione: il teatro comunale “Regina Margherita” di Caltanissetta all’interno delle proiezioni del cortometraggio “La Notte del Capitano” scritta e diretta da Salvatore Riggi e dedicata proprio alla processione della Real Maestranza.

L’iniziativa era destinata alle classi IV e V delle scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado della città, è stata promossa dagli Assessorati Identità Nissena, Pubblica Istruzione e Settimana Santa in collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna e l’associazione Real Maestranza.

I vincitori hanno avuto in premio un buono spesa da spendere nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa: Celiachia Facile di Mendola Srls, Master Media Srl, Gruttadauria Michele Srl,Yamamay, Kasanova, Greco Profumerie Srl, Fracasso, Foto Curatolo.

Il Sindaco Walter Tesauro e gli assessori Toti Petrantoni, Pier Paolo Olivo e Vincenzo Lo Muto si sono complimentati con tutti i partecipanti al concorso e ringraziato i dirigenti scolastici per aver sensibilizzato gli alunni a partecipare a questa importante iniziativa pensata per le nuove generazioni e consentire di mantenere saldo il legame con le antiche tradizioni locali.

La giuria composta dall’assessore all’Identità nissena del Comune di Caltanissetta Pier Paolo Olivo, dal presidente dell’associazione Real Maestranza Luigi Fiocco e dalla referente dell’USR Ufficio V Patrizia Saporito, valutati tutti i lavori pervenuti ha premiato:

Per la categoria “disegno”

Aurora Maria Di Martino (Classe IV A – IC M.L. King plesso M. Abbate)

Manuel Giuseppe Porrovecchio (Classe V B – IC M.L. King plesso M. Abbate)

Sofia Passaro (Classe IV A – IC M.L. King plesso M. Abbate)

Per la categoria “video”:

Giuseppe Granato (Liceo artistico “R. Assunto”)

Per la categoria “foto”:

Giovanni Ferraro (ITET Rapisardi Da Vinci)