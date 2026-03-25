Salute

Migranti, 34 in ipotermia sbarcati a Pozzallo

Redazione 3

Migranti, 34 in ipotermia sbarcati a Pozzallo

Mer, 25/03/2026 - 09:55

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Si è concluso intorno alle 3 lo sbarco di 34 migranti salvato dalla motovedetta della Guardia costiera Cp 311, a circa 100 miglia a sud di Pozzallo. Nel porto del Ragusano, i migranti sono stati accolti – dopo il doppio controllo medico di Usmaf (sanita’ marittima) e Asp (azienda sanitaria locale) – all’hotspot. Tutti in ipotermia, completamente inzuppati, sono stati assistiti per scongiurare rischi maggiori ed e’ stato fornito subito vestiario asciutto. (AGI)

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