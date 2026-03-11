Maria Grazia Cucinotta, volto della sicilianità per il Cunziria Festival

Nasce il Cunziria Festival, un progetto culturale multidisciplinare dedicato alla Sicilia narrativa, alla memoria verghiana e alle radici popolari dell’isola. A inaugurare simbolicamente questo nuovo percorso anche l’annuncio del Premio Cunziria a Maria Grazia Cucinotta, attrice e già madrina del Festival Verghiano.

L’iniziativa trae ispirazione dal processo di recupero del borgo avviato dal regista Lorenzo Muscoso che, attraverso l’impegno dell’organizzazione Dreamworld, ha contribuito alla riqualificazione dell’area, che si trovava in stato di totale abbandono, riportandola alla luce e restituendola all’immaginario verista, fino a trasformarla in un punto di riferimento culturale per migliaia di persone.

L’assegnazione del Premio all’Attrice rappresenta un omaggio non solo a una donna che incarna la sicilianità nel mondo come messaggio universale di valori, ma anche a un’artista che ha creduto nel progetto e in ciò che oggi il concetto rappresenta. Maria Grazia Cucinotta ha visitato il sito della Cunziria proprio durante le fasi di riqualificazione del borgo, esprimendo parole importanti sul lavoro di recupero e valorizzazione che si stava portando avanti. Oggi Cunziria va oltre la fisicità, divenendo simbolo culturale, luogo dell’immaginario in cui arte, tradizione e contemporaneità si incontrano.

L’obiettivo di questo concept è celebrare il rapporto tra uomo e ambiente e dare spazio alla produzione artistica siciliana,capace di esprimersi attraverso spettacoli teatrali, cinema, libri, musica e incontri culturali, creando un’esperienza che supera i confini geografici e diventa esperienza condivisa. Il progetto prevede collaborazioni con Università ed enti accademici e intende valorizzare il racconto della tradizione e del processo di recupero del sito, ripercorrendo la storia del luogo e il ruolo che esso ha avuto nella lavorazione delle pelli.

Un percorso narrativo che si intreccia con l’universo letterario di Giovanni Verga e con l’identità culturale del territorio. Muscoso, direttore della manifestazione, commenta così: «Con questo progetto vogliamo che la Cunziria non sia soltanto un luogo fisico, ma diventi un vero e proprio concetto artistico e culturale, fondato su un percorso che nel tempo ha saputo distinguersi e fare la differenza. Un laboratorio permanente capace di unire tradizione e contemporaneità e di raccontare la Sicilia al mondo.»