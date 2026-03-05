Le Cariche Capitanali 2026 della Real Maestranza ricevute in Prefettura: incontro istituzionale nel segno della tradizione

CALTANISSETTA – Un momento di confronto istituzionale e di dialogo con il territorio che conferma il valore della tradizione nella vita della comunità. Le Cariche Capitanali 2026 della Real Maestranza di Caltanissetta sono state ricevute presso la Prefettura di Caltanissetta dal Vice Prefetto dott. Ferdinando Trombadore.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproca stima, offrendo l’occasione per condividere il valore storico, culturale e identitario che la Real Maestranza rappresenta per la città e per i riti della Settimana Santa di Caltanissetta.



Durante il momento istituzionale è stato ribadito il ruolo centrale che la Real Maestranza continua a svolgere nel custodire e tramandare una tradizione secolare, profondamente radicata nella storia e nel tessuto sociale della comunità nissena.

L’incontro in Prefettura ha rappresentato dunque un segno concreto dell’attenzione delle istituzioni verso una delle espressioni più autentiche dell’identità cittadina, testimoniando ancora una volta il legame profondo tra il mondo istituzionale e una tradizione che continua a vivere, rinnovarsi e guardare al futuro.