Interrogazione del gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli” sul mancato funzionamento della refezione scolastica

MARIANOPOLI. Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo di minoranza “Forza Democratica Marianopoli” sul fatto che, dal secondo anno di fila non funziona il servizio di refezione scolastica.

“Questo è già il secondo anno consecutivo che non funziona il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria di Marianopoli. A tal proposito il gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli” già nel mese di novembre scorso aveva presentato una interrogazione al Sindaco Salvatore Noto ed all’Assessore alla Pubblica Istruzione Palma Diminuco (tra l’altro quest’ultima anche insegnante nella scuola di Marianopoli) che a tutt’oggi, a distanza di oltre 4 mesi in barba a qualsiasi principio di buona amministrazione e di trasparenza, non hanno dato nessuna risposta agli interroganti. Con la suddetta interrogazione si rappresentava che l’anno scorso, per l’intero anno, il Comune di Marianopoli non ha fornito il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria senza che si sia avuto modo di sapere il motivo di questo grave disservizio.

Anche quest’anno, con l’anno scolastico che volge alla fine, il servizio ancora non parte e probabilmente non partirà. La suddetta interrogazione, affermano i consiglieri di opposizione Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, era stata presentata nella considerazione, tra l’altro: che il servizio di refezione scolastica è condizione necessaria affinché nell’ambito del diritto allo studio, possa essere facilitato e realizzato l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche pomeridiane, degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria; che con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 02.08.2025, si era incaricato il Responsabile del Settore AA.GG. per la predisponesse di quanto necessario per attivare il predetto servizio di refezione scolastica; che in data 28.08.2025 era stato pubblicato l’Avviso di indagine di mercato propedeutica all’indizione della procedura di affidamento diretto del predetto servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027 per l’importo dell’appalto di € 120.510,00 oltre IVA al 4%; che le manifestazioni di interesse relative alla suddetta indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento del servizio di refezione scolastica dovevano essere presentate al Comune di Marianopoli entro e non oltre le ore 12:00 del 16 Settembre 2025 scorso; che la mancata effettuazione del servizio di refezione scolastica comporta notevole disagio per gli alunni e le loro famiglie ed ostacola l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche pomeridiane (cosiddetto tempo pieno), degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria.

I Consiglieri Comunali di opposizione con la suddetta interrogazione chiedevano di conoscere: 1) le motivazioni per le quali a tutt’oggi non è stato avviato il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria; 2) se sono state concluse le procedure per l’affidamento del suddetto servizio di refezione e nel caso negativo le motivazioni nonché lo stato dell’arte delle stesse.

A parere dei Consiglieri di opposizione la mancata risposta all’interrogazione in oggetto entro il termine di gg. 30 dalla sua presentazione, così come previsto l’art. 43 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 24 comma 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, integra e costituisce illegittimo impedimento delle prerogative e del democratico esercizio delle funzioni istituzionali dei Consiglieri Comunali, nonché il rifiuto di atto d’Ufficio.

Pertanto con una nota dei giorni scorsi, inviata al Sindaco e all’Assessore alla pubblica Istruzione, il Consigliere Calogero Vaccaro del gruppo di opposizione “Forza Democratica Marianopoli” ha diffidato gli stesi volere dare immediato riscontro e comunque entro gg. 15 dal ricevimento della stessa, all’interrogazione in oggetto. La diffida è stata inviata inoltre, per opportuna conoscenza e anche per eventuali profili di competenza, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, all’Ufficio Ispettivo per la Vigilanza e il Controllo degli Enti Locali Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ed al Prefetto di Caltanissetta.