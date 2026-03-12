Green Game: l’ITET “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta conquista la finale nazionale e vola a Roma

Si è svolto anche per l’I.T.E.T. “Rapisardi Da Vinci”, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Caltanissetta hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale è stata la classe 1^C indirizzo Turistico dell’I.T.E.T. “Rapisardi Da Vinci”, che rappresenterà la provincia di Caltanissetta nell’atto conclusivo del progetto.