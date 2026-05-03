Giornalisti, il Papa: “diritto libertà di stampa é spesso violato”

L’affidamento alla Vergine Maria, soprattutto per la fraternita’ nel mondo; il ringraziamento a quanti si adoperano per la tutela dei minori piu’ vulnerabili; il saluto ai peruviani che sono nel cuore del Papa. Cosi’, dopo il Regina Caeli di stamani, il Papa si e’ rivolto ai numerosi fedeli riuniti in piazza San Pietro. Oggi si celebra la Giornata mondiale della liberta’ di stampa, promossa dall’Unesco. Una occasione per ricordare ai governi la necessita’ di rispettare il loro impegno nell’offrire garanzie per una informazione libera. E’ una giornata di sostegno ai media che, si legge sul sito dedicato, sono bersaglio di restrizioni,Â e di memoria per quei giornalisti che hanno perso la vita nell’inseguimento di una notizia. Leone non li dimentica, non trascura questo aspetto cosi’ cruciale che riguarda la societa’ civile. Chiare le sue parole: “Purtroppo questo diritto e’ spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza”. Tra i saluti del Papa dopo la preghiera mariana, anche quelli indirizzati all’associazione Meter Ets, che da lungo tempo si batte per la tutela dei minori:Â “Saluto l’Associazione ‘Meter’, che da trent’anni si impegna per difendere i minori dalla piaga degli abusi, coinvolgendo la comunita’ ecclesiale e quella civile, educando a stare vicino alle vittime e a fare prevenzione. Grazie per il vostro servizio!”. Tra i fedeli di Roma e i pellegrini venuti da molti Paesi, ci sono gli insegnanti de Las Escuelas de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, gruppi da Madrid e Granada, da Minneapolis e dalla Malesia. Un saluto speciale e’ rivolto ai peruviani che a Roma formano l’Associazione Virgen de Chapi de Arequipa. A loro l’affetto del Papa, che ha vissuto in Peru’ parte della sua missione.Â