Gela, al Macchitella Lab al via la seconda edizione di “Una Poesia Sospesa”: workshop e incontri con autori

Torna a Gela uno degli appuntamenti culturali più attesi dedicati al mondo della scuola e della creatività giovanile. Prende ufficialmente il via la seconda edizione di Una Poesia Sospesa, il progetto promosso dal Liceo Scientifico “Elio Vittorini” e sostenuto da numerosi istituti del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la scrittura poetica e il confronto culturale tra studenti.Cuore dell’iniziativa sarà ancora una volta il Macchitella Lab, che si conferma punto di riferimento per eventi e attività culturali rivolte alla comunità.

Il programma prevede laboratori didattici, workshop, incontri con autori e momenti di approfondimento che coinvolgeranno centinaia di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura guidato da Peppe Di Cristina, segno dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso progetti che promuovono la crescita culturale e la partecipazione attiva dei giovani.Grande attesa anche per la presenza del poeta di fama internazionale Davide Rondoni, protagonista di un incontro dedicato alla lettura e al commento dei grandi testi della poesia contemporanea e classica.Le opere in concorso saranno premiate in diverse categorie, con uno speciale riconoscimento dedicato ai temi della tutela ambientale, a testimonianza del forte legame tra cultura, educazione civica e sostenibilità.La manifestazione si concluderà con l’esposizione pubblica dei testi poetici e la cerimonia di premiazione dei vincitori, trasformando la città in uno spazio aperto alla bellezza delle parole e al dialogo tra generazioni.