Garante della disabilità. Delia è partecipazione: “Avanti grazie a chi ha avuto il coraggio di indicare la strada”

DELIA. Riceviamo e pubblichiamo nota di stampa del gruppo consiliare “Delia è partecipazione” nel quale si prende posizione sulla questione del garante della disabilità.

“Avanti!!!”, scrive il Sindaco, evidenziando come il Comune di Delia sia l’unico ad aver istituito la figura del garante per dei diritti delle persone con disabilità. Un risultato significativo, certo. Peccato però che, dopo 12 anni di amministrazione, per arrivarci sia stato necessario l’intervento della minoranza.

Quella stessa proposta era già presente nel programma elettorale della lista Delia è Partecipazione, formalmente avanzata dai consiglieri di minoranza nell’ottobre 2023 e approvata all’unanimità in Consiglio Comunale nel febbraio 2024.

Dunque sì, “avanti”. Ma grazie a chi ha avuto il coraggio di indicare la strada… mentre qualcun altro, per anni, è rimasto fermo al palo”.