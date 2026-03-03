Salute

Foibe, il Ministro Abodi: “Oltre 20mila visitatori per il Treno del Ricordo”

Redazione 3

Foibe, il Ministro Abodi: “Oltre 20mila visitatori per il Treno del Ricordo”

Mar, 03/03/2026 - 12:04

Condividi su:

Si è conclusa la terza edizione del ‘Treno del Ricordo’, la mostra itinerante allestita su un treno storico che ha attraversato l’Italia, da Trieste a Siracusa, per ripercorrere – spiega una nota del Ministro per lo Sport – idealmente e simbolicamente il viaggio compiuto nel Dopoguerra dagli esuli istriani, fiumani e dalmati per raggiungere i vari campi profughi sul territorio nazionale. Il progetto, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, racconta la tragedia delle foibe e la storia degli italiani che scelsero di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità. Quest’anno, il Treno è partito da Trieste il 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo. Ha poi toccato Pordenone, Bologna, Pescara, L’Aquila, Roma, Latina, Salerno, Reggio Calabria, Palermo e ha concluso il suo viaggio il 1° marzo a Siracusa. Tappa dopo tappa, l’iniziativa ha registrato oltre 20mila visitatori, offrendo momenti di approfondimento, testimonianza e riflessione. “Il Treno del Ricordo- ha sottolineato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi- non ha attraversato solo l’Italia, ma anche le nostre coscienze. Un percorso di memoria, che ha unito commemorazione, conoscenza e consapevolezza: fattori indispensabili per consolidare il ricordo di una pagina della storia nazionale che per troppi anni è rimasta vittima di un’intollerabile congiura del silenzio”. Il Ministro ringrazia “i nostri principali partner in questa iniziativa – il Gruppo Ferrovie dello Stato e la Fondazione FS – oltre che la Struttura di missione per gli anniversari nazionali della Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le amministrazioni coinvolti, la RAI, l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, le associazioni degli esuli, tutti i docenti, gli studenti e i cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa con grande entusiasmo. Il successo di questo progetto è il frutto di un efficace e proficuo lavoro di squadra, del quale siamo orgogliosi. Ci metteremo subito al lavoro per organizzare l’edizione 2027 e continueremo a fare la nostra parte per valorizzare un pezzo fondamentale della nostra storia, anche attraverso la realizzazione del Viaggio del Ricordo organizzato dall’Agenzia italiana per la Gioventù e il sostegno al percorso di realizzazione del Museo del Ricordo promosso dal Ministero della Cultura”, conclude Abodi. (Dire)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta