Foibe, il Ministro Abodi: “Oltre 20mila visitatori per il Treno del Ricordo”

Si è conclusa la terza edizione del ‘Treno del Ricordo’, la mostra itinerante allestita su un treno storico che ha attraversato l’Italia, da Trieste a Siracusa, per ripercorrere – spiega una nota del Ministro per lo Sport – idealmente e simbolicamente il viaggio compiuto nel Dopoguerra dagli esuli istriani, fiumani e dalmati per raggiungere i vari campi profughi sul territorio nazionale. Il progetto, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, racconta la tragedia delle foibe e la storia degli italiani che scelsero di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità. Quest’anno, il Treno è partito da Trieste il 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo. Ha poi toccato Pordenone, Bologna, Pescara, L’Aquila, Roma, Latina, Salerno, Reggio Calabria, Palermo e ha concluso il suo viaggio il 1° marzo a Siracusa. Tappa dopo tappa, l’iniziativa ha registrato oltre 20mila visitatori, offrendo momenti di approfondimento, testimonianza e riflessione. “Il Treno del Ricordo- ha sottolineato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi- non ha attraversato solo l’Italia, ma anche le nostre coscienze. Un percorso di memoria, che ha unito commemorazione, conoscenza e consapevolezza: fattori indispensabili per consolidare il ricordo di una pagina della storia nazionale che per troppi anni è rimasta vittima di un’intollerabile congiura del silenzio”. Il Ministro ringrazia “i nostri principali partner in questa iniziativa – il Gruppo Ferrovie dello Stato e la Fondazione FS – oltre che la Struttura di missione per gli anniversari nazionali della Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le amministrazioni coinvolti, la RAI, l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, le associazioni degli esuli, tutti i docenti, gli studenti e i cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa con grande entusiasmo. Il successo di questo progetto è il frutto di un efficace e proficuo lavoro di squadra, del quale siamo orgogliosi. Ci metteremo subito al lavoro per organizzare l’edizione 2027 e continueremo a fare la nostra parte per valorizzare un pezzo fondamentale della nostra storia, anche attraverso la realizzazione del Viaggio del Ricordo organizzato dall’Agenzia italiana per la Gioventù e il sostegno al percorso di realizzazione del Museo del Ricordo promosso dal Ministero della Cultura”, conclude Abodi. (Dire)