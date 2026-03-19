Fai, Sabato 21 marzo apertura straordinaria dell’antica Sala di Controllo dentro la Bioraffineria di Gela

Tornano per la 34ª edizione anche in provincia di Caltanissetta, le Giornate di Primavera promosse dal Fondo per l’Ambiente Italiano, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Sabato 21 marzo 2026 vi apriremo le porte di un luogo inedito dal fascino straordinario: l’antica Sala di Controllo (CTE) degli anni Sessanta, vero e proprio gioiello di archeologia industriale, dentro la Bioraffineria di Gela. Si tratta di un’apertura eccezionale, poiché il sito è solitamente chiuso al pubblico. L’iniziativa è stata annunciata dal Capo Delegazione provinciale del FAI di Caltanissetta, Giulia Carciotto. “Questa collaborazione tra Delegazione FAI Caltanissetta e Bioraffineria di Gela nasce dalla volontà di guardare al patrimonio industriale con un nuovo sguardo” – dice la prof.ssa Carciotto. “Aprire ai visitatori il cuore del ‘Gigante d’Acciaio’ significa proporre un cambio di paradigma: l’archeologia industriale non è soltanto memoria di una stagione produttiva, ma uno strumento per leggere la stratificazione di storie, lavoro e trasformazioni che hanno segnato questo territorio. Riconoscere questo patrimonio significa restituire valore a luoghi che hanno contribuito a costruire l’identità della comunità e da cui oggi possiamo ripartire per generare una nuova visione per il futuro.”

L’apertura al pubblico del sito della Bioraffineria di Gela è prevista sabato prossimo, 21 marzo, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 17, con tre turni, dalle 9,30 alle 11,30, dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 17. L’ingresso è riservato a sole 150 persone, in gruppi di massimo di 50 che visiteranno, alternandosi, le due Sale controllo. Sarà obbligatorio l’utilizzo di calzature idonee (scarpe basse e chiuse per poter salire scale e camminare su piani grigliati). Prima di accedere occorrerà sottoscrivere dichiarazione di manleva. La visita sarà curata da personale interno.

Le giornate Fai di Primavera, nel Nisseno, interesseranno sabato 21 marzo anche Caltanissetta con visite guidate dagli studenti ciceroni a Palazzo Moncada dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica 22 marzo a Mussomeli, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per le visite al Castello Manfredonico e e all’Antiquarium Archeologico ubicato a Palazzo Sgadari.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili ai seguenti indirizzi:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/

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O sui canali social della Delegazione Fai di Caltanissetta:

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