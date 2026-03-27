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Dl fiscale, bozza: rinvio a 1 luglio entrata in vigore tassa su piccoli pacchi

Redazione

Dl fiscale, bozza: rinvio a 1 luglio entrata in vigore tassa su piccoli pacchi

Ven, 27/03/2026 - 18:55

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“Ferma restando l’attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo” per la “copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi” applicato “alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; di valore dichiarato non superiore a 150 euro” sarà applicato dal prossimo 1 luglio. Lo prevede il decreto fiscale approvato oggi in Consiglio dei ministri, che rinvia dunque l’entrata in vigore della cosiddetta tassa sui piccoli pacchi

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