CUS Caltanissetta: proseguono gli incontri tecnico-istituzionali per creare un’adeguata offerta sportiva

Si è svolto, al Consorzio Universitario di Caltanissetta, il secondo incontro tecnico-istituzionale finalizzato alla nascita e alla costituzione del CUS Caltanissetta – Centro Universitario Sportivo, promosso dal Presidente del Consorzio Universitario.

Al tavolo hanno preso parte il Presidente del Consorzio Universitario, Ing. Gianluca Tumminelli, il Consigliere di Amministrazione Avv. Alessandro Maira, l’Assessore allo Sport Toti Petrantoni, il Presidente della V Commissione Sport Alessandra Longo, il Vice Presidente Andrea Di Carlo, il Consigliere Vincenzo Cancelleri, insieme ai rappresentanti del Consorzio Universitario, del CONI, del C.U.S.N e della Consulta Sportiva.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto operativo e programmatico tra le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di definire i passaggi concreti per la realizzazione del Centro Universitario Sportivo cittadino.

Nel corso della riunione è stata esaminata una prima proposta avanzata da una società sportiva dilettantistica, ritenuta valida e meritevole di attenzione. In tal senso, è stata condivisa la volontà di avviare nel più breve tempo possibile le procedure di evidenza pubblica, al fine di consentire la presentazione di eventuali offerte migliorative e procedere all’aggiudicazione della convenzione alla società che risulterà maggiormente competitiva, sia in termini di qualità dell’offerta sportiva sia per le condizioni economiche calmierate rivolte agli studenti.

La nascita del CUS Caltanissetta rappresenta un’opportunità strategica per il territorio: non solo per il potenziamento dell’offerta sportiva universitaria, ma anche per la promozione di stili di vita sani, l’inclusione sociale e la valorizzazione del sistema universitario locale. Il progetto genererà inoltre un significativo indotto economico, contribuendo alla crescita delle attività sportive, dei servizi collegati e dell’attrattività complessiva della città.

Le istituzioni coinvolte confermano il massimo impegno nel portare avanti con determinazione un’iniziativa che mira a diventare un punto di riferimento per i giovani, gli studenti e l’intera comunità.