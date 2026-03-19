Consegnate due aule immersive all’Istituto scolastico Comprensivo Santa Caterina – Resuttano

RESUTTANO. Ultimata la fornitura di due aule immersive cubiche al Comprensivo “Santa Caterina-Resuttano”. L’approvvigionamento dei due importanti sussidi tecnologici è stato possibile grazie ai finanziamenti regionali di cui alle circolari n.24/2024 e n. 6/2025 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale -Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio- aventi per oggetto il “Potenziamento del sistema educativo attraverso lo sviluppo, l’innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli basati sulla didattica immersiva in favore degli Istituti Scolastici Comprensivi e delle Direzioni Didattiche con sede nella Regione Siciliana”.

Grazie all’importante investimento la scuola potrà utilizzare la tecnologia immersiva nella didattica, promuovendo il miglioramento continuo dei processi di insegnamento/apprendimento. Il progetto regionale prevede non solo la fornitura delle aule, ma anche la formazione dei docenti e la sperimentazione nelle classi della Scuola Primaria della didattica immersiva. Saranno formati circa 20 docenti per la sede di Santa Caterina e altrettanti per la sede di Resuttano. La sperimentazione coinvolgerà 15 classi di entrambe le sedi per un totale di 210 alunni dalla classe prima alla classe quinta della Scuola Primaria.

Soddisfatta la dirigente scolastica, Claudia Amico che, affiancata dal gruppo di progetto costituito dai professori Colasberna Alessandro, Giangreco Vito Pietro e Palumbo Salvatore, ha progettato le due aule e programmato la spesa, dando un ulteriore impulso all’innovazione didattica nell’istituto. Evidente l’entusiasmo dei docenti e degli alunni coinvolti nella sperimentazione che si protrarrà fino al termine dell’anno scolastico.