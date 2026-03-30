Concluso il Corso ABA promosso da ConSenso al Consorzio universitario di Caltanissetta

26 – Si è concluso al Consorzio Universitario di Caltanissetta il Corso ABA – Analisi del Comportamento Applicata, promosso dalla cooperativa sociale ConSenso e rivolto a professionisti, studenti e operatori impegnati nei servizi educativi, riabilitativi e nei contesti dedicati ai disturbi del neurosviluppo. Il percorso, articolato in tre giornate di formazione, ha unito rigore scientifico, esperienza sul campo e un approccio formativo capace di lasciare tracce durature.

Le lezioni, tenutesi nell’aula magna del Consorzio Universitario, hanno offerto ai partecipanti un’occasione concreta per approfondire i principi dell’Analisi del Comportamento Applicata e per confrontarsi con professionisti di comprovata esperienza. Il corso è stato guidato da Roberta Italiano, psicologa, psicoterapeuta e analista del comportamento, e da Gaetano Terlizzi, pedagogista e analista del comportamento.

La qualità dei contenuti e la capacità dei docenti di tradurre la teoria in strumenti operativi hanno favorito un apprendimento dinamico, partecipato, orientato alla costruzione di competenze spendibili nei servizi educativi e riabilitativi.

L’intero percorso è stato caratterizzato da un forte coinvolgimento dei corsisti, che hanno mostrato interesse, motivazione e un autentico desiderio di migliorare la presa in carico delle persone con disturbi del neurosviluppo. Domande, riflessioni e confronti hanno animato le lezioni, confermando quanto la formazione sia efficace quando diventa spazio di dialogo, di messa in discussione e di costruzione condivisa di nuove possibilità.

La chiusura delle tre giornate non rappresenta un punto finale, ma l’avvio di un processo che continua nel tempo. La formazione, quando è autentica, prosegue nelle domande che restano aperte, nelle riflessioni che accompagnano il lavoro quotidiano, nella responsabilità che ciascun professionista porta con sé.

La scelta del Consorzio Universitario di Caltanissetta come sede del percorso formativo conferma la volontà di radicare la crescita professionale in un luogo che, sotto la guida del presidente Gianluca Tumminelli – al quale è rivolto un sincero ringraziamento – continua a rappresentare un punto di riferimento culturale e scientifico per il territorio. La collaborazione con ConSenso testimonia un impegno condiviso nel promuovere percorsi che generano impatto sociale, rafforzano la rete territoriale e contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi rivolti alle persone più fragili.