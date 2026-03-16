Chris Clun al Teatro d’Essai “La Condotta” di San Cataldo

La stand-up comedy arriva al Teatro d’Essai “La Condotta” di San Cataldo. Venerdì 20 marzo alle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo “Toxoplasmosi” del comico Chris Clun, monologo di stand-up comedy scritto da Giulia Cassiba che racconta con ironia e lucidità la genitorialità moderna e le ansie della vita contemporanea.

Tra ginecologi onnipresenti, influencer premaman e paure quotidiane, Chris Clun porta sul palco uno spettacolo brillante e divertente che mette a confronto l’essere genitori ieri e oggi. Chris Clun è tra i comici che hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni sul web con i suoi video.

Seguito da molti giovani, riesce allo stesso tempo a coinvolgere anche un pubblico più maturo grazie a uno stile ironico e diretto. Conosciuto dal grande pubblico siciliano anche per le sue apparizioni televisive nel programma “Sicilia Cabaret”, Chris Clun si è affermato anche nei circuiti del cabaret milanese, da sempre considerato uno dei templi della comicità nazionale.

Lo spettacolo rientra nella programmazione del Teatro d’Essai “La Condotta”, con direzione artistica di Michele Celeste, spazio teatrale che nel 2026 festeggia i suoi primi 10 anni di attività.