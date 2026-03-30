Caltanissetta. Trasporto pubblico urbano: abbonamenti gratuiti per gli studenti dai 6 ai 20 anni

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso per acquisire istanze dirette all’attivazione

di abbonamenti mensili gratuiti per il servizio di trasporto pubblico urbano.

Potranno presentare la domanda giovani studenti residenti nel comune di Caltanissetta con età compresa fra i 6 e i 20 anni e con reddito ISEE non superiore a € 25.000,00.

“Questa misura – ha spiegato l’assessore Vincenzo Lo Muto – rappresenta un sostegno diretto e tangibile per le famiglie che affrontano quotidianamente le spese del percorso scolastico. Legando l’agevolazione alla soglia ISEE, abbiamo voluto dare priorità all’equità sociale, garantendo che le risorse vadano a chi ne ha più bisogno. Il nostro obiettivo è alleggerire i bilanci domestici, assicurando a ogni studente il diritto alla mobilità gratuita come pilastro fondamentale del diritto allo studio”.

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 10:30 del giorno 30 aprile 2026 all’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta che si trova in Corso Umberto I n. 134

L’istanza, dovrà essere presentata compilando il modello allegato al presente Avviso e corredata dal documento di identità dello studente/alunno, documento di identità dei genitori, o tutori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (nel caso di studente minorenne);l’I.S.E.E. ordinario in corso di validità.

Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai documenti sopra

indicati.

A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l’Ufficio elaborerà la

graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri e le modalità di cui al DDG 3182 del Dipartimento

regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti come sopraindicati.

Successivamente, si

procederà all’acquisto degli abbonamenti presso il concessionario del Trasporto pubblico locale.

Gli abbonamenti verranno erogati, secondo ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana.