Caltanissetta. Settimana Santa e spazi destinati all’asporto, Gambino: “I commercianti a cui sono stati assegnati gli stalli in piazza Marconi potrebbero avere un danno economico”

Il consigliere comunale Roberto Gambino interviene in merito alla Settimana Santa e agli spazi destinati all’asporto. Di seguito la nota integrale.

La Settimana Santa e gli spazi destinati all’asporto. Da sempre gli stalli destinati alle attività per il confezionamento di alimenti da asporto durante la Settimana Santa hanno impegnato le amministrazioni. Quest’anno l’amministrazione Tesauro per mano dell’assessore alle attività produttive Delpopolo, ha concentrato le attività a piazza Marconi, localizzando i rivenditori di torroni e frutta secca lungo i percorsi processionari, uno addirittira davanti palazzo Testasecca e uno all’inizio di piazza Grazia che di fatto parzializza la capacità del parcheggio.

La chiusura di piazza Marconi e la parzializzazione di piazza Grazia, sta evidenziando notevoli criticità sia per i commercianti sia per i residenti, proprio nel momento in cui aumenta la richiesta di posti macchina per le imminenti feste pasquali, tali parcheggi sono stati inibiti già nella giornata di sabato, facendo di fatto crollare le vendite di un settore già in forte crisi. Conoscendo bene le dinamiche della Settimana Santa, ritengo che anche i commercianti a cui sono stati assegnati gli stalli in piazza Marconi, potrebbero avere un danno economico perché le loro attività saranno molto defilate rispetto ai percorsi processionari e distanti dalle loro posizioni abituali ormai storicizzate. Quest’amministrazione è riuscita a trasformare il più grande evento della nostra città, in una enorme criticità per i commercianti che ancora resistono in centro storico, per i residenti e anche per i venditori di cibi da asporto. Buona Settimana Santa a tutti.