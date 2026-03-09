Caltanissetta. Servizio civile alla Croce Rossa Italiana: 8 progetti per 28 posti; istanze entro l’8 aprile 2026

CALTANISSETTA. Ancora una volta il comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana risulta ente finanziato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’espletamento del Servizio Civile Universale. Grande soddisfazione per il comitato di Caltanissetta, diretto dalla Presidente Santina Sonia Bognanni, per l’approvazione di ben otto progetti, per un totale di ventotto posti messi a bando ed espletabili presso la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, nelle varie sedi cittadine, per attività di supporto all’ente per dodici mesi.

Chi sceglie di impegnarsi nel Servizio Civile Nazionale sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio culturale, arricchendosi sia da un punto di vista professionale che umano. Parte integrante del Programma è infatti anche l’introduzione dei giovani al mondo del lavoro, alle sue regole e ai suoi orari, e spesso l’esperienza del Servizio Civile rappresenta una tappa preziosa nel percorso formativo e professionale dei giovani che vi partecipano.

Il bando prevede la selezione di trentasei unità presso la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta con un rimborso mensile di 519,45 euro per dodici mesi per un impegno settimanale di 25 ore da espletarsi a Caltanissetta nelle varie attività della CRI nissena, in particolare quelle relative ai servizi di sanitari di assistenza sanitaria con ambulanza, emergenza, trasporti infermi ed invalidi, dialisi, attività sociali, mensa sociale, unità mobile di assistenza ai fragili, donazione del sangue e quant’altro necessario all’ente di accoglienza.

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme previste dalla legge.

Al termine del servizio all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto. Le attestazioni rilasciata valgono quale punteggio nei concorsi della pubblica amministrazione quale servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, fermo restando che coloro i quali hanno partecipato e terminato il servizio civile godono della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

Per l’Associazione è tredicesimo anno consecutivo – Santina Bognanni presidente del Consiglio Direttivo della Croce Rossa di Caltanissetta – a cui viene riconosciuta tale opportunità nell’ambito del servizio civile, con lo scopo di creare un ponte tra i giovani del territorio e la loro partecipazione attiva nel campo della solidarietà. I progetti saranno coordinati da Nicolò Piave, Chiara Federica Spagnolo, Santina Sonia Bognanni, Salvatore Buccoleri, Daniela Castro, Salvatore Romano, Falzone Rossella e mirano alla compartecipazione della mission della Croce Rossa Italiana, in ambito della protezione civile, dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza sociale, con tutti i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) che hanno voglia di sperimentare un percorso unico rivolto a sostegno del territorio e della collettività, previo superamento di test scritti e colloqui di selezione a cui saranno presenti i valutatori indicati e psicologi della Croce Rossa Italiana;

Le attività oggetto dei bandi riguardano le attività socio sanitarie, sociali e di protezione civile della Croce Rossa Italiana, con particolare riguardo al servizio di trasporto infermi ed emergenza urgenza con l’ausilio dell’ambulanza e guida della stessa, nonché tutte le attività a supporto dell’ente in ambito sociale ed assistenziale. I bandi prevedono espressamente l’impiego degli stessi in giornate festive ed orari notturni.

Il rimborso previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 12 mesi sarà di € 519,45 per venticinque ore settimanali, compresi notturni e festivi. L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Tutte le informazioni necessarie si possono trovare sul sito Servizio Civile – Croce Rossa Italiana od inviando una email a caltanissetta@cri.it

I progetti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV sono gestiti, dopo tanti anni, direttamente dalla Croce Rossa Italiana, un ritorno alla gestione interna grazie all’interessamento del Comitato Regionale CRI Sicilia.

Colori i quali hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro annui, possono partecipare ai posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente on – line, entro e non oltre le ore 14.00 del 08 aprile 2026.

Per prendere visione dei progetti è possibile consultare il sito Home – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ed accedere all’area Servizio Civile Nazionale – sulla citta di Caltanissetta – Croce Rossa Italiana. Tutte le comunicazioni inerenti il servizio civile saranno pubblicate sull’apposita sezione del sito internet.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/ – cercando tra gli otto progetti di Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso di SPID o CIE;

Informazioni possono essere chieste alla segreteriadel Comitato sito in Via Xiboli, 345, aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdi dalle 9.00 alle ore 13.00. Per informazioni telefonare al numero 093425999; Alla segreteria non possono essere consegnate le domande a pena di nullità della stessa.