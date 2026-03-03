Caltanissetta. Salvatore Licata e Cristian Genovese prestano giuramento come nuovi assessori

L’avvocato Salvatore Licata (Orgoglio Nisseno) e il Dottore Farmacista Michele Cristian Genovese (Fratelli d’Italia) questa mattina hanno prestato giuramento, nella sala gialla di Palazzo del Carmine, come assessori della Giunta Tesauro.

Salvatore Licata (50 anni nei prossimi mesi), è sposato con Ileana ed è padre di Vincenzo, Diletta e Dalila. È laureato in Giurisprudenza, svolge la professione di avvocato e ha all’attivo una corposa esperienza politica e amministrativa.

Nel 1998 è stato eletto consigliere comunale a Bompensiere e, a seguire, sempre nello stesso Comune, nel 2003 è stato eletto Sindaco. Un’esperienza che lo ha formato permettendogli di conoscere in modo approfondito la macchina organizzativa di un ente pubblico. Nel 2014 è stato eletto consigliere comunale a Caltanissetta e, durante quegli anni, ha ricoperto il ruolo di Presidente delle Commissioni consiliari I (Affari Generali) e II (Lavori Pubblici e Urbanistica).

Dal 2018 è coordinatore del movimento politico cittadino “Orgoglio Nisseno”.

Le deleghe a lui assegnate sono: Polizia Municipale, Protezione Civile, cura e manutenzione del Verde Pubblico e Tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria.

Michele Cristian Genovese (45 anni) è laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e svolge la professione di farmacista. Nel 2024 è stato eletto consigliere comunale nella lista di Fratelli d’Italia ed è vicepresidente della VI Commissione Consiliare “Sanità”. È sempre stato socialmente e politicamente attivo anche nel periodo accademico. Le deleghe a lui assegnate sono: Affari Demografici, Affari Generali, Benessere dell’Animale e Randagismo, Risorse Umane.

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, ha ringraziato i due neo assessori per aver accettato l’incarico ed essersi messi a disposizione nell’interesse della collettività: “Il compito dell’amministrazione è quello di dare risposte alla città e sono certo che potremo lavorare in sinergia per creare sviluppo per il nostro territorio. Ringrazio Salvatore Licata, persona della quale conosco il senso del dovere e la serietà professionale e umana. Durante la campagna elettorale siamo stati avversari ma comportandoci sempre in modo corretto e onesto. Sono certo che l’avvocato Licata abbia riflettuto attentamente prima di accettare l’incarico. In questi mesi abbiamo trovato numerosi punti di contatto e constatato un interesse comune per la città.

Cristian Genovese si è rivelata una persona partecipe e riflessiva con una metodica che all’azione fa precedere un attento studio degli atti. Tutte caratteristiche che mettono in evidenza un elevato senso del dovere, responsabilità e rispetto della legalità. Sono certo che la sua partecipazione nella giunta offrirà un valore aggiunto”.

Il neo assessore Salvatore Licata ha ringraziato il Sindaco per la fiducia mostrata, mettendosi subito a disposizione non soltanto dell’Amministrazione ma anche del Consiglio comunale e della città intera. “Nei mesi scorsi il mio gruppo, per scelta, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito all’avvicinamento di vedute con questa Giunta ma ciò non ha significato una distanza. Ci siamo ritrovati con molti punti in comune e questo ci ha portato ad accettare un ruolo di responsabilità in questo governo. Sono consapevole del contesto nel quale mi trovo ad agire ma sono fermamente convinto che il Sindaco, in qualità di primo cittadino, abbia bisogno del supporto di tutti per poter far crescere socialmente ed economicamente questa città. Ogni contributo, dalla maggioranza ma anche dall’opposizione, dagli uffici e dai cittadini può trasformarsi in un’azione a vantaggio del territorio”.

“Ringrazio il sindaco Tesauro per la fiducia mostrata assegnandomi questo incarico di responsabilità – ha dichiarato Cristian Genovese -. La mia presenza in giunta non fa altro che rafforzare una visione che già portavo avanti al Consiglio comunale insieme agli altri consiglieri eletti e gli assessori del mio gruppo. Sono pronto a mettermi al servizio della città e lavorare insieme per il bene comune”.