Caltanissetta. Processione delle Varicedde, confermato l’appuntamento di mercoledì: nessun annullamento, il meteo migliora

È confermata la tradizionale processione delle Varicedde, in programma mercoledì sera a Caltanissetta, con inizio alle ore 20, nell’ambito degli appuntamenti della Settimana Santa. Non trovano riscontro, dunque, le voci circolate in città nelle ultime ore su un possibile annullamento dell’evento.

Sabato pomeriggio si è svolta l’ultima riunione operativa dell’associazione Piccoli Gruppi Sacri, nel corso della quale sono stati definiti gli ultimi dettagli organizzativi della processione. Ampio spazio è stato dedicato anche all’analisi delle condizioni meteorologiche, che nei giorni scorsi avevano fatto registrare previsioni particolarmente incerte.

Alla luce degli aggiornamenti più recenti, tuttavia, il quadro appare in netto miglioramento, tanto da scongiurare al momento qualsiasi ipotesi di decisioni drastiche. Nel corso dell’incontro sono state effettuate alcune valutazioni su possibili soluzioni organizzative alternative, prese in considerazione esclusivamente in relazione a un’eventuale pioggia insistente.



Nessuna ipotesi di annullamento è mai stata formalmente presa in considerazione: le analisi svolte hanno riguardato unicamente eventuali modalità organizzative alternative legate alle condizioni meteorologiche.

«La processione si farà» è il messaggio chiaro che arriva dall’associazione, che conferma con orgoglio uno degli appuntamenti più sentiti della Settimana Santa nissena.

Un momento che ogni anno richiama la comunità attorno ai valori più autentici della tradizione, della fede e dell’identità cittadina, pronto ancora una volta a trasformare le vie di Caltanissetta in un luogo di raccoglimento, partecipazione e profonda emozione.