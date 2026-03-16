Caltanissetta, orientarsi al futuro: Desteenazione ospita incontri per gli studenti con la scrittrice Mariangela Galante

A Caltanissetta, prende il via OrientaLab, un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 21 anni per riflettere sul proprio futuro professionale e sulle opportunità offerte dal territorio. L’appuntamento è fissato per il 18, 24 e 26 marzo, nello spazio multifunzionale Desteenazione – Desideri in Azione, in via Cittadella.

L’iniziativa, fortemente voluta dal coordinatore Francesco Lombardo, nasce con l’obiettivo di accompagnare gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori in un percorso di orientamento al lavoro, stimolando curiosità, spirito di iniziativa e consapevolezza delle possibilità professionali in Sicilia. Gli incontri, a ingresso gratuito, prevedono momenti di confronto e letture tratte dal libro “Ma tu che lavoro fai? – Storia di una partita iva ironica e divertita”, firmato dalla scrittrice Mariangela Galante.

Durante gli incontri, Galante dialogherà con Federica Falzone, giovane scrittrice nissena ed educatrice del centro, che accompagnerà il confronto con gli studenti. Il dialogo tra le due autrici offrirà ai ragazzi uno spazio di ascolto e di confronto diretto, con testimonianze e riflessioni legate alle scelte professionali, alla creatività e alla costruzione del proprio percorso di vita. Partendo da alcune letture del libro, si spazierà dalla libera professione all’imprenditorialità, sottolineando le opportunità di crescita personale e professionale che possono nascere anche restando nel proprio territorio.

L’evento rientra nelle attività promosse nello spazio Desteenazione – Desideri in Azione, luogo pensato per offrire ai giovani occasioni di orientamento, formazione e condivisione di esperienze. Questo primo ciclo di incontri vedrà la partecipazione di 4 istituti superiori della città, ma sono in cantiere altre date; parteciperanno le classi di Euroform, Petronio, Liceo Artistico regionale e Istituto Galileo Galilei, cui Dirigenza ha subito sposato l’iniziativa valorizzandone gli intenti e gli obiettivi, segnale di chiara conferma sinergica tra scuola e territorio.

Gli incontri, con un forte connotato di gratuità e inclusione, saranno aperti a tutti previa prenotazione alla mail desteenazionecl@gmail.com oppure scrivendo ai dm del profilo Instagram del centro https://www.instagram.com/desteenazionecl?igsh=eHhyODdtbW5rbzN0, oppure ancora scrivendo un whatsapp al +39 0934 195 8110 (profilo ufficiale del centro).

L’iniziativa punta a creare un momento di dialogo diretto tra i ragazzi e chi, attraverso la scrittura e l’esperienza personale, ha scelto di raccontare il mondo del lavoro in modo accessibile e vicino alle nuove generazioni.

Un’occasione per ascoltare storie, confrontarsi e, soprattutto, iniziare a immaginare il proprio percorso dopo la scuola.

«OrientaLab rappresenta l’evento di lancio perfetto per ciò che abbiamo in mente – spiega il coordinatore Lombardo –. L’idea è quella di avviare un percorso più ampio: per tutti i ragazzi che vorranno approfondire i temi emersi durante gli incontri stiamo infatti valutando l’apertura di uno sportello dedicato, pensato per offrire informazioni, orientamento e supporto su imprenditorialità, libera professione e opportunità legate al mondo del lavoro».