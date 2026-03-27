Caltanissetta. L’UniPa in sinergia con il Consorzio Universiario, il 31 marzo al Teatro Rosso di San Secondo giornata di orientamento: saranno presentati i Corsi di Laurea

Si comunica che l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle azioni volte al raccordo con la Scuola Secondaria di 2° Grado, ha organizzato, per martedì 31 marzo 2026, in collaborazione con il Consorzio universitario di Caltanissetta, una giornata di orientamento durante la quale saranno presentati i Corsi di Laurea dell’Offerta Formativa dell’a.a. 2026/2027 ed i servizi messi a disposizione dall’Ateneo, presso il Polo Territoriale Decentrato di Caltanissetta.

Trattasi, in particolare, dei seguenti Corsi di Studio: Medicina e Chirurgia, Scienze e Tecnologie Agrarie, Infermieristica ed i due Corsi di Laurea Magistrale in “Farmacia” e “Medicina e Chirurgia, ad Indirizzo Tecnologico (MED-IT)”, attivati dall’a.a. 2024/25. L’incontro, con la finalità generale di promuovere una transizione consapevole fra la Scuola secondaria di 2°grado e l’Università, si terrà presso il Teatro Rosso di San Secondo, ex Bauffremont, via Giacomo Matteotti, 10 – Caltanissetta.