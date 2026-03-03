Caltanissetta, l’ex assessore Falcone: “Dispiaciuta per il fatto che il Sindaco non abbia ritenuto di comunicarmi personalmente la decisione”

CALTANISSETTA – Nota stampa dell’ex assessore Matilde Falcone che esprime il suo stato d’animo in merito alla revoca e traccia un bilancio della sua attività. Di seguito il contenuto integrale dello scritto.

La notizia della revoca del mio incarico assessoriale è arrivata in modo del tutto inaspettato.

Non nego che il primo sentimento sia stato il rammarico, umano e comprensibile. Tuttavia, superato quel momento, mi sento oggi ancora più forte e determinata di prima. Le difficoltà non mi hanno mai fermata e non sarà questo episodio a farlo.

Continuerò a lavorare per la mia città, Caltanissetta, con lo stesso impegno, la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto il mio operato. Il mio amore per questa comunità e la volontà di servire il bene comune restano immutati.

Vado avanti, con la schiena dritta e con la serenità di chi sa di aver agito sempre nell’interesse della collettività.

Desidero innanzitutto ringraziare l’apparato burocratico del nostro Comune: dirigenti, funzionari e dipendenti che, con professionalità e senso del dovere, hanno collaborato lealmente con me. Insieme abbiamo raggiunto risultati importanti, tra cui 38 nuove assunzioni che hanno rafforzato la macchina amministrativa, consentendo di offrire servizi più efficienti e risposte più tempestive ai cittadini.

Risultati ragguardevoli sono stati conseguiti anche nel settore dei servizi demografici e nella gestione del randagismo, ambiti delicati e centrali per la qualità della vita della nostra comunità. Traguardi che hanno ricevuto attenzione e riconoscimento anche da parte di reti televisive nazionali, a testimonianza del lavoro serio e concreto svolto. Anche in questi settori ho amministrato nell’ottica del rigore e della trasparenza, senza lasciare spazio ad equivoci di sorta.

Ho sempre svolto il mio incarico con serietà, spirito di abnegazione e nel costante rispetto dei principi di correttezza amministrativa. Ogni scelta è stata orientata esclusivamente al bene della collettività, con l’obiettivo di costruire un’amministrazione più solida, meritocratica ed efficace.

Non posso tuttavia nascondere il mio rammarico: troppo spesso il merito e il lavoro svolto nell’interesse della cittadinanza non vengono riconosciuti come dovrebbero. Sono dispiaciuta per il fatto che il Sindaco non abbia ritenuto di comunicarmi personalmente la decisione di revocare il mio incarico, né abbia speso una parola per chi lo ha sempre sostenuto con lealtà, anche nelle scelte più difficili e complesse.

Questa esperienza, che mi ha ulteriormente arricchito sul piano umano e amministrativo, non mi scoraggia. Al contrario, mi sprona a continuare ad operare per il bene della mia città, che amo incondizionatamente. Tutto il mio operato, nella vita professionale e istituzionale, è sempre stato dedicato alla collettività.

In questi giorni ho ricevuto decine di telefonate e messaggi di cittadini stupiti e dispiaciuti per quanto accaduto. A loro, e a tutti voi, dico di non abbattersi: io non mi arrendo. Continuerò a lavorare con determinazione, senso delle istituzioni e amore per la nostra comunità.

Ringrazio quindi tutti per la vicinanza e la fiducia dimostrata.

Matilde Falcone