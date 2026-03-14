Caltanissetta. L’ex assessore Falcone ‘catechizza’ Genovese: “Ecco il fatto, aspettiamo il da fare”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Di seguito il contenuto di una nota stampa a firma di Matilde Falcone “destinata” all’assessore Cristian Genovese.

Apprendo con piacere che il neo assessore Genovese stia proseguendo nel solco del lavoro già avviato. Ritengo tuttavia opportuno ricordare che molte delle iniziative richiamate affondano le loro radici in procedure e attività attivate nel periodo della mia responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda, ad esempio, la sostituzione dell’ing. Dell’Utri, già collocato in pensione, la procedura era stata avviata da tempo. Dopo il tentativo di mobilità, purtroppo andato deserto, si è scelto – al fine di accelerare i tempi – di procedere con lo scorrimento di graduatorie già esistenti. In tale direzione sono stati contattati diversi Comuni siciliani, senza disponibilità, e si sta ora valutando anche la possibilità di attingere da graduatorie di Comuni della Calabria.

Relativamente agli open day per il rilascio delle carte d’identità, ricordo che, a seguito della mia designazione, erano già stati attivati due ulteriori sportelli e che gli uffici stavano lavorando alla proposta oggi richiamata.

Sul tema del randagismo, il lavoro svolto dagli uffici comunali, in sinergia con l’ASP, ha portato all’approvazione di un protocollo d’intesa – già giunto a scadenza – e all’individuazione della struttura di via Firrio. In merito esistono atti, direttive e numerosi solleciti che testimoniano il percorso intrapreso.

Per quanto riguarda le sterilizzazioni, il Comune provvede per i propri cani attraverso il Ricara. Inoltre, tra i servizi previsti presso l’ambulatorio veterinario vi è anche l’attivazione di un pronto soccorso veterinario, ulteriore tassello di un lavoro portato avanti nel tempo.

Le iniziative oggi richiamate sono dunque il frutto di un percorso amministrativo articolato e continuo. Sarebbe stato certamente apprezzabile un richiamo a questo lavoro, anche per una corretta ricostruzione istituzionale.

Resto comunque in attesa di conoscere le nuove azioni e il programma dell’assessore Genovese, al quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro nell’interesse della comunità.

Matilde Falcone