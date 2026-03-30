Caltanissetta, la VI Commissione consiliare “Salute” incontra ARCAT della Sicilia ODV

Questa mattina la VI Commissione consiliare “Salute”, presieduta da Vincenzo Piscopo, ha audito l’organizzazione di volontariato ARCAT (Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali), rappresentata oggi dal Presidente Aurelio Lombardo e dal tesoriere Antonella Mistero. I volontari di ARCAT, associazione con sede a Caltanissetta, si impegnano per la promozione di uno stile di vita sano, offrendo a tutte le persone che manifestano comportamenti a rischio per la propria salute la possibilità di raggiungere il benessere individuale, familiare e sociale. ARCAT eroga anche corsi gratuiti rivolti indistintamente a tutti i cittadini, utili a diffondere una nuova consapevolezza e un approccio funzionale alla ricerca integrata della salute personale, coniugando le risorse dei sistemi privati e sociali, come quelle proposte dalle realtà che operano nel mondo del volontariato.