Salute

Caltanissetta, la VI Commissione consiliare “Salute” incontra ARCAT della Sicilia ODV

Redazione 3

Caltanissetta, la VI Commissione consiliare “Salute” incontra ARCAT della Sicilia ODV

Lun, 30/03/2026 - 13:05

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Questa mattina la VI Commissione consiliare “Salute”, presieduta da Vincenzo Piscopo, ha audito l’organizzazione di volontariato ARCAT (Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali), rappresentata oggi dal Presidente Aurelio Lombardo e dal tesoriere Antonella Mistero. I volontari di ARCAT, associazione con sede a Caltanissetta, si impegnano per la promozione di uno stile di vita sano, offrendo a tutte le persone che manifestano comportamenti a rischio per la propria salute la possibilità di raggiungere il benessere individuale, familiare e sociale. ARCAT eroga anche corsi gratuiti rivolti indistintamente a tutti i cittadini, utili a diffondere una nuova consapevolezza e un approccio funzionale alla ricerca integrata della salute personale, coniugando le risorse dei sistemi privati e sociali, come quelle proposte dalle realtà che operano nel mondo del volontariato.

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