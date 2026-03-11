Caltanissetta, la Fabbrica del Teatro “Salto nel Vuoto” di Stefania Zigarella apre la “Teatreria per adulti e bambini”: inaugurazione il 14 marzo

Sabato 14 marzo si terrà alle ore 18:00, al Centro Sportivo “Il Poggio” di Caltanissetta, l’inaugurazione della teatreria “Salto nel vuoto” di Stefania Zigarella. Uno spazio dedicato ad adulti e bambini dove creare, esprimersi e crescere insieme utilizzando il teatro come guida e come strumento di scoperta personale.All’interno della teatreria “Salto nel vuoto” sono previsti corsi di teatro, corsi di dizione; giocomusica; laboratori di lettura e di scrittura; arte in scena e baby yoga. Percorsi pensati per stimolare immaginazione, consapevolezza e benessere attraverso il linguaggio artistico e teatrale.

A condurre i laboratori saranno: Stefania Zigarella, Rossella Dammacco, Debora Scarfia, Sefora Edith Bello e Nunzia Caricchio. La Fabbrica del Teatro “Salto nel Vuoto” per la serata inaugurale offrirà uno spettacolo gratuito dedicato ai bambini dal titolo “Zvanì” con protagonista l’artista Giovanni Ruffino. Un momento emozionante, capace di trasportare gli spettatori nel potente mondo del teatro.“Crediamo nel teatro come esperienza viva – dichiara Stefania Zigarella, presidente della teatreria “Salto nel Vuoto” –, un momento di conoscenza, di condivisione e sviluppo delle proprie capacità espressive, emotive e relazionali. Un luogo in cui l’arte diventa incontro, ascolto e creatività.”