Caltanissetta, la cooperativa Etnos al “Concertozzo” di Elio e le Storie Tese: a Biella il progetto “N’arancina speciale”

Ci sarà anche un pezzo di Caltanissetta al “Concertozzo” di Elio e le Storie Tese, l’evento nazionale dedicato all’inclusione sociale che si terrà il prossimo 27 giugno a Biella. Si tratta di una manifestazione ormai diventata un appuntamento simbolo per la promozione di progetti inclusivi in tutta Italia. Ogni anno vengono infatti individuate realtà provenienti da diversi territori che si distinguono per iniziative capaci di coniugare lavoro, integrazione e partecipazione sociale.

Il Concertozzo nasce proprio con questa filosofia: un format innovativo che unisce musica, divertimento e consapevolezza sociale, creando uno spazio in cui le persone con disabilità possono esprimere talento e capacità, lavorando e partecipando attivamente alla riuscita dell’evento. Tra le realtà protagoniste ci sarà anche la cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta, che porterà a Biella il progetto “N’arancina speciale”, con le sue arancine inclusive preparate dai ragazzi coinvolti nelle attività della cooperativa. L’intera area food dell’evento sarà guidata da PizzAut, il progetto fondato da Nico Acampora che promuove l’inserimento lavorativo di giovani autistici nel settore della ristorazione. Accanto a loro saranno presenti diverse realtà italiane impegnate nel campo dell’inclusione. La manifestazione vedrà anche la partecipazione del Trio Medusa, mentre Radio Deejay sarà la radio ufficiale dell’evento. «I ragazzi avranno la possibilità di divertirsi – dice il presidente della cooperativa Etnos, Fabio Ruvolo – ma anche di mostrare le loro abilità. È una grande vetrina per far conoscere una realtà sempre più radicata e un momento che mi auguro possa essere di orgoglio per la nostra città».