Caltanissetta. Il Prefetto, per le festività pasquali, intensifica misure di controllo e prevenzione per ordine e sicurezza sull’intero territorio provinciale

CALTANISSETTA. Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto, Licia Donatella Messina, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica nel corso della quale sono state definite mirate ed efficaci strategie per affrontare le diverse problematiche connesse all’approssimarsi delle festività pasquali e intensificare, per la circostanza, le misure a carattere preventivo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale.

In attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno, alla luce del delicato contesto internazionale e del conseguente rinnovato impulso dei movimenti di protesta antisovranisti, il Prefetto ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo e un più generale innalzamento del livello di sicurezza nei confronti di obiettivi ritenuti sensibili, dei luoghi di culto in cui è previsto lo svolgimento di eventi e celebrazioni religiose e un’intensificazione dell’attività di monitoraggio su siti e canali internet.

Con specifico riferimento ai riti della “Settimana Santa”, particolarmente sentiti dalla Comunità locale e che, nelle diverse giornate, richiamano un numero considerevole di fedeli e turisti che assistono alle rappresentazioni, il Prefetto di Caltanissetta ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione comunale del Capoluogo e delle Forze dell’ordine affinché sia profuso il massimo impegno per assicurare il sereno svolgimento dei vari eventi in programma, sia a carattere religioso che di intrattenimento. Analoghe direttive sono state impartite per gli altri Comuni della provincia con apposita circolare diramata ai Sindaci.

Al fine di garantire elevati standard di sicurezza, il Prefetto ha rimarcato l’esigenza di assicurare il rigoroso rispetto delle misure di safety e security, da attuare anche con l’utilizzo di barriere di sicurezza, in occasione delle manifestazioni che mobilitano un maggiore afflusso di persone.

Il potenziamento dell’attività di prevenzione e controllo, che sarà attuato in sinergia tra le Forze di Polizia e le Polizie locali, interesserà i luoghi maggiormente frequentati come piazze e vie in cui sono organizzate le tradizionali cerimonie anche al fine di contrastare forme di criminalità diffusa.

Inoltre, in ragione del previsto aumento del traffico stradale, è stata rimarcata la necessità di intensificare i servizi di vigilanza e controllo sul flusso veicolare, lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate esposte a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti.