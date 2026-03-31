Caltanissetta. Conclusa la fase interna del concorso letterario “Sicilia, cornice di senso” curato dal Liceo Ruggero Settimo

Si è conclusa giorno 30 marzo la fase interna del concorso letterario “Sicilia, cornice di senso”, promosso dal Liceo “R. Settimo” e ormai giunto alla decima edizione.

Il concorso prevede che da uno spunto visivo, in particolare da una foto quest’anno scattata da Edmondo Iannello, si parta per la composizione di un testo frutto della creatività degli studenti.

Nell’Aula Magna dell’istituto è avvenuta la premiazione degli studenti interni alla scuola che si sono cimentati nella scrittura il 12 febbraio 2026.

Ha introdotto i lavori la DS Rossella Rindone che ha ringraziato il gruppo di lavoro e ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa che fanno conoscere il territorio e promuovono la scuola come motore culturale.

Un sentito ringraziamento è andato alle professoresse Silvana Augello, Teresa Giudice, Concetta Tomasello, alla DS Nadia Rizzo, presente in rappresentanza dell’Associazione ex allievi e alla DS Irene Cinzia Maria Collerone a cui si deve l’impulso alla creazione del concorso e le generose borse di studio per i vincitori.

Sono stati premiati quattro studenti: al primo posto si è classificata Costanza Petitto (3DM), al secondo Romana Ravetto (IIIAC), al terzo posto ex aequo Cristina Barilà (VBC) e Lucio Falcone (IIIBC).

La studentessa che ha ottenuto il primo posto avrà una borsa di studio di 500 euro offerta dalla famiglia Collerone che ogni anno ha contribuito al concorso in memoria di Filippo A. M. Collerone, venuto meno in giovane età, un ragazzo che amava tanto la cultura e la lettura e che tanto avrebbe apprezzato un’iniziativa simile. A tutti e quattro i vincitori sarà possibile partecipare alla giuria d’eccellenza che avrà come presidente lo scrittore Gaetano Savatteri, dai cui romanzi è tratta la serie televisiva “Makari”.

La DS Nadia Rizzo ha sottolineato come il concorso parta da un’esperienza visiva e come per questo sia al passo con i tempi, dal momento che gli studenti hanno un rapporto strettissimo con le immagini, e ha sottolineato come il “R. Settimo” abbia sempre offerto enormi opportunità ai propri ragazzi, come dimostrano gli studenti sparsi davvero in tutto il mondo con le loro qualità e i loro successi. L’associazione ex allievi in questo contesto ne è quasi lo specchio e la testimonianza.

Conclusasi questa parte iniziale, gli eventi del decennale non finiscono qui: dal 17 aprile si aprirà la fase nazionale, alla presenza delle scuole finaliste, con docenti e alunni che verranno a Caltanissetta da tutta Italia e potranno assistere a presentazioni di libri, spettacoli teatrali, lezioni, mostre che hanno come scopo quello di favorire la riflessione e la crescita di tutti gli studenti che saranno presenti all’evento.

La cittadinanza è invitata a partecipare venerdì 17 e sabato 18 aprile alle attività che vedono partecipi numerosi sponsor interessati alla promozione del territorio e il Comune di Caltanissetta.