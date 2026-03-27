Caltanissetta, celebrata dal Vescovo Russotto una Santa Messa dedicata a tutte le Forze di polizia e alle Forze armate della provincia

Questa mattina nella Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta, in occasione delle festività Pasquali, è stata celebrata da S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto una Santa Messa dedicata a tutte le Forze di polizia e alle Forze armate della nostra provincia, alla presenza del Prefetto di Caltanissetta.







Alla funzione ha partecipato anche il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra con una rappresentanza di funzionari e agenti di tutte le specialità della Polizia di Stato presenti in provincia e di rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione “Calogero Zucchetto” del capoluogo e “Falzone-Pilato” di Gela.