Caltanissetta, CaltaquaCampus: seconda visita degli studenti del “Mottura” e conclusione del percorso PCTO

Caltanissetta – Si è svolta questa mattina la seconda visita didattica organizzata da Caltaqua nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), attività inserita nel progetto CaltaquaCampus, con cui l’azienda apre i propri impianti agli studenti del territorio. Alla giornata hanno partecipato circa 30 alunni appartenenti a due classi dell’I.I.S.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, accompagnati dai docenti. Come già avvenuto durante la prima visita dello scorso 20 marzo, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento del servizio idrico integrato e il percorso dell’acqua nelle sue varie e complesse fasi. L’iniziativa rappresenta la conclusione del percorso formativo realizzato con l’istituto, offrendo agli studenti l’opportunità di verificare direttamente sul campo quanto appreso in aula, trasformando le conoscenze teoriche in esperienza concreta.Nel corso della visita, infatti, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino impianti, tecnologie e processi, confrontandosi con i tecnici dell’azienda e approfondendo in modo pratico le diverse fasi del servizio idrico integrato. Un’esperienza che ha consentito loro di comprendere meglio non solo gli aspetti tecnici, ma anche le responsabilità legate alla gestione di una risorsa essenziale come l’acqua.Caltaqua rinnova la propria disponibilità a collaborare con le scuole del territorio, mettendo a disposizione competenze, impianti e professionalità per favorire la conoscenza del servizio idrico integrato e promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sul valore dell’acqua e sulla necessità di tutelarla.