Arctic Circle Rome Forum, l’Italia e il futuro dei poli

(Adnkronos) – Roma si è confermata il fulcro della cooperazione internazionale sulle regioni polari ospitando l'Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L'evento, che ha visto la partecipazione di scienziati, ministri e rappresentanti di oltre 40 Paesi, ha segnato un punto di svolta per la diplomazia scientifica italiana, integrando le competenze della ricerca con le necessità della sicurezza e dello sviluppo economico. Al centro del dibattito internazionale è emersa la complessità delle sfide che interessano non solo l'Artico e l'Antartico, ma anche il cosiddetto Terzo Polo himalayano. Temi come il cambiamento climatico, l'apertura di nuove rotte di navigazione, l'accesso alle risorse minerarie e l'adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio in ambienti estremi sono stati analizzati attraverso 40 sessioni tematiche, confermando che queste aree non sono più periferiche ma baricentri strategici del sistema globale.

L'Artico, in particolare, sta subendo una trasformazione accelerata, con un riscaldamento che procede a una velocità doppia rispetto alla media globale e record di riduzione dei ghiacci marini registrati nel 2025. Questa tendenza, se ininterrotta, potrebbe portare entro pochi decenni a estati prive di ghiaccio, influenzando correnti ed ecosistemi su scala planetaria. In questo contesto, l'Italia ha presentato il nuovo Documento strategico nazionale sull'Artico, volto a consolidare il ruolo del Paese come partner riconosciuto nella famiglia dei popoli artici. La ricerca scientifica italiana, attiva da cinquant'anni con basi d'eccellenza come la stazione "Dirigibile Italia" alle Svalbard gestita dal CNR, si pone come il collegamento naturale tra una politica estera responsabile e la tutela degli equilibri ambientali. Come sottolineato durante le plenarie, l'Artico è ormai "al centro della scacchiera geopolitica" e richiede una responsabilità condivisa per preservare stabilità e rispetto del diritto internazionale. La conclusione dei lavori ha ribadito l'importanza di investire in infrastrutture condivise e tecnologie resilienti per anticipare i rischi legati alle trasformazioni del pianeta. L'approccio interdisciplinare, che unisce il mondo accademico a quello produttivo e istituzionale, è considerato lo strumento più efficace per trasformare la fragilità degli ecosistemi polari in un'occasione di sviluppo sostenibile e protezione per le future generazioni. I risultati del Forum, discussi in chiusura anche presso l'Accademia Pontificia delle Scienze, confermano la necessità di un impegno costante e globale: studiare l'Artico significa guardare direttamente al futuro del clima terrestre e alla sicurezza collettiva. La missione italiana prosegue dunque al fianco del Governo per garantire che la scienza continui a fornire le soluzioni più innovative per affrontare la crisi climatica e le tensioni geopolitiche globali, operando tramite la rete di Arctic Circle, la più grande piattaforma di cooperazione dedicata a queste regioni. Immagine di cover: Il Presidente del Cnr Andrea Lenzi con Eivind Vad Petersson, Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri di Norvegia

