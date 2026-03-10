Ai margini del fuoco… chi sta ridisegnando l’assetto economico del Golfo?

Nel pieno del conflitto tra l’Iran da un lato e gli Stati Uniti e Israele dall’altro, i missili e i droni non sono stati semplici strumenti militari, ma veri e propri messaggi politici ed economici transfrontalieri. Ciò che ha colpito nei primi giorni dell’escalation è stata l’ampiezza del raggio d’azione, che ha incluso aeroporti e strutture vitali in Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait, a fronte di un quadro che è apparso – seppur temporaneamente – meno critico all’interno del Regno dell’Arabia Saudita.

Colpire i corridoi, non solo i fronti

Secondo l’agenzia Reuters, i raid iraniani hanno causato danni nei pressi dell’Aeroporto Internazionale di Dubai e in siti vicini a complessi economici e turistici, in attacchi descritti come tra i più gravi subiti dagli Emirati negli ultimi anni. L’agenzia ha citato funzionari locali secondo cui “i danni sono stati relativamente limitati grazie ai sistemi di difesa aerea”, ma l’impatto psicologico ed economico è stato evidente.

Parallelamente, i media internazionali hanno riferito di esplosioni a Doha e in Kuwait che hanno preso di mira siti vicini ad asset legati alla presenza statunitense, estendendo così la portata dei messaggi iraniani a diverse capitali del Golfo.

L’eccezione saudita e il chiarimento iraniano

Per contro, nonostante si siano registrati incidenti nei pressi di impianti petroliferi sauditi, la Reuters e diverse testate asiatiche hanno riportato le dichiarazioni del viceministro degli Esteri iraniano, Majid Takht-Ravanchi, il quale ha affermato che il suo Paese “non ha preso di mira le strutture petrolifere saudite”, aggiungendo che Teheran “ha informato Riad di ciò attraverso i canali diplomatici”.

Questa smentita pubblica – avvenuta mentre i colpi cadevano sulle altre capitali del Golfo – ha alimentato speculazioni sull’esistenza di un canale di comunicazione aperto tra Riad e Teheran, volto a evitare un coinvolgimento diretto in uno scontro totale.

Successivamente, la Reuters ha riferito di droni che hanno preso di mira le vicinanze del complesso dell’ambasciata americana a Riad, mentre altri rapporti parlavano di danni limitati vicino agli impianti petroliferi di Ras Tanura. Tuttavia, il tono ufficiale saudita si è concentrato sull’intercettazione degli attacchi e sulla minimizzazione dei danni, mentre la retorica iraniana ha mantenuto una distinzione tra il colpire gli “interessi americani” e l’Arabia Saudita come Stato.

Analisi del modello di attacco

I dati sul campo indicano che i primi attacchi si sono concentrati su corridoi aerei, aeroporti e strutture di natura logistica e commerciale negli Emirati, in Qatar e in Kuwait. Questi non sono solo potenziali obiettivi militari, ma snodi cruciali per economie che dipendono dalla fiducia, dalla stabilità e dalle catene di approvvigionamento.

In questo contesto, sorge una domanda legittima: l’obiettivo iraniano era esercitare pressione sugli alleati più coinvolti militarmente con Washington, o ridisegnare gli equilibri economici all’interno del Golfo?

L’Arabia Saudita tra distensione e competizione

Dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Riad e Teheran mediata dalla Cina nel 2023, l’Arabia Saudita ha cercato di ridurre il livello di scontro diretto con l’Iran, specialmente nel dossier yemenita. Ciò avviene in un momento in cui il Regno affronta sfide finanziarie che lo hanno spinto a rivedere alcuni dei grandi progetti di trasformazione legati alla Visione 2030, secondo vari rapporti economici occidentali.

Teoricamente, qualsiasi scossa all’immagine di stabilità di Dubai, Doha o Kuwait offre a Riad un margine più ampio per riposizionarsi come hub economico regionale alternativo, specialmente nel suo sforzo di attrarre investimenti stranieri e potenziare i settori non petroliferi.

Tuttavia, trasformare questo scenario in un vantaggio strategico presuppone la continuazione della tregua con l’Iran, un esito che non appare scontato nel quadro di una guerra aperta e volatile.

Tra ipotesi e realtà

Non esistono finora prove dirette di un’intesa saudita-iraniana per indebolire i centri economici concorrenti nel Golfo. Tuttavia, la diversità nel modello di attacco, unita alla specifica smentita iraniana riguardante il caso saudita, suggerisce un’ipotesi politica discussa da molti osservatori: la gestione di un’escalation selettiva che esercita pressione economica su alcune capitali, mantenendo aperti i canali di de-escalation con Riad.

In definitiva, la guerra attuale sembra essere molto più di uno scontro militare; è una battaglia sulle mappe della fiducia, del denaro e del prestigio nel Golfo. Tra le fiamme, potrebbero formarsi nuovi equilibri che non si misurano solo con il numero di missili, ma con chi uscirà meno danneggiato nel bilancio dell’economia e dell’influenza.