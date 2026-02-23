Viviana Assenza nuova Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna

Si è insediata ufficialmente il 16 gennaio la nuova Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, la Dott.ssa Viviana Assenza. Un avvicendamento di rilievo per il sistema scolastico del territorio, che vede l’arrivo di una figura di comprovata esperienza e profonda conoscenza della macchina amministrativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La Dott.ssa Assenza, dirigente con funzione ispettiva tecnica, vanta un curriculum d’eccellenza e una carriera poliedrica spesa interamente al servizio della scuola. Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui: Coordinatore del servizio ispettivo USR Sicilia presso la Direzione Generale di Palermo; dirigente dell’Ambito Territoriale di Ragusa, dove ha gestito con successo le dinamiche complesse del settore scolastico ibleo; dirigente dell’Ufficio II presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Il suo insediamento segna l’inizio di un nuovo capitolo per le scuole delle province di Caltanissetta ed Enna. La nuova Dirigente si accinge ad affrontare le sfide di un territorio- segnato da complessi nodi logistici, calo demografico e frammentazione geografica- puntando sul dialogo con le istituzioni locali, i dirigenti scolastici e l’intera comunità educante, avente come obiettivo comune il successo formativo degli studenti e la valorizzazione del merito. In questo nuovo incarico, la Dott.ssa Assenza porta con sé una visione strategica che unisce la competenza tecnica alla sensibilità gestionale, elementi fondamentali per guidare un ambito territoriale vasto, articolato e con prospettive di crescita e di rilancio.