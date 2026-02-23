Vicenda Sanremo. Lorefice (M5S): “Meloni rapidissima su Sanremo, ma lenta su problemi reali del Paese”

“Colpisce ancora una volta la rapidità con cui la Premier Meloni interviene su vicende mediatiche di dubbio interesse per il Paese, dallo smentire la sua partecipazione al Festival di Sanremo al caso Andrea Pucci”. Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.
Secondo lo stesso Lorefice: “La stessa tempestività servirebbe su questioni che incidono concretamente sulla vita degli italiani: sanità in ginocchio, caro vita, lavoro, crisi industriali, Niscemi, sicurezza, Trump tra dazi e Epstein files. Le priorità del Paese meritano ben altra attenzione. L’agenda politica è cosa diversa da un palinsesto.”