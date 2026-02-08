Usic Sicilia: “Grande successo investigativo per l’Arma dei Carabinieri”

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime vivo apprezzamento a 21 militari dell’Arma in servizio al Nucleo Investigativo, al Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi e alle Stazioni di Brancaccio e Montelepre per gli encomi ricevuti. Si tratta di un importante riconoscimento al loro straordinario impegno quotidiano, alla professionalità e al senso del dovere che li contraddistinguono.

Gli encomi, tributati dal comandante della Legione Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, consegnati presso la caserma Giacinto Carini dal comandante Provinciale, Generale di Brigata Luciano Magrini, e dal comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo colonnello Aniello Schettino, hanno premiato attività complesse e delicate, tra cui indagini su spaccio di stupefacenti, violenze di gruppo, maltrattamenti in famiglia e altre operazioni di alto profilo, che hanno portato all’emissione di decine di misure cautelari.



USIC Sicilia si unisce al plauso ricevuto da questi colleghi, esempio concreto di dedizione e spirito di servizio al Paese.

È proprio per valorizzare e tutelare questo impegno che USIC continua a rafforzarsi nel territorio, portando avanti una rappresentanza sindacale fondata su trasparenza, supporto concreto e attenzione quotidiana ai bisogni dei carabinieri.