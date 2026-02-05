Salute

Sinner alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? Jannik ‘controllore’ sul treno per Milano Cortina 2026

AdnKronos

Sinner alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? Jannik ‘controllore’ sul treno per Milano Cortina 2026

Gio, 05/02/2026 - 13:06

Condividi su:

(Adnkronos) –
Jannik Sinner lascia temporaneamente la racchetta e diventa, per un giorno, ‘controllore’ del simbolico treno per Milano Cortina 2026.
Oggi, giovedì 5 febbraio, il tennista azzurro è comparso a sorpresa tra i binari della stazione di Milano Centrale e ha vestito i panni di 'controllore ferroviario' per un treno diretto che porta dritto ai Giochi invernali.  Le Olimpiadi si apriranno ufficialmente domani, venerdì 6 febbraio, con la cerimonia inaugurale alla quale Sinner (comunque primo volontario di Milano Cortina 2026) non prenderà parte. Tuttavia, la sua presenza di oggi ha alimentato dubbi e riacceso le speranze dei tifosi.   Al suo fianco un'altra icona dello sport italiano: la schermitrice paralimpica Bebe Vio, che megafono alla mano invitava tutti i passeggeri a salire a bordo del convoglio "diretto alle emozioni olimpiche". Jannik Sinner ha obliterato i biglietti dei passeggeri, salutato i viaggiatori e dispensato sorrisi. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta