Sanremo 2026, Kabir Bedi chi è: 50 anni di Sandokan (con Can Yaman)

Kabir

Bedi al Festival di Sanremo 2026. La kermesse canora quest'anno coincide con i 50 anni dal primo Sandokan, uno degli sceneggiati più famosi della storia della tv italiana interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima, che andò in onda sul primo canale della Rai, in sei episodi, proprio tra il 6 gennaio e l'8 febbraio 1976. Nel cast, al fianco della Tigre della Malesia, la Perla di Labuan interpretata da una giovanissima, allora 23enne, Carole André, Philippe Leroy nel ruolo di Yanez de Gomera e Adolfo Celi nei panni di Sir James Brooke, acerrimo nemico di Sandokan. Lo sceneggiato, tratto dai romanzi del ciclo indo-malese di Emilio Salgari, inaugurò l'inizio di forme di coproduzione con produttori italiani e stranieri. Kabir Bedi nasce il 16 gennaio 1946 a Lahore, in Pakistan, da famiglia indiana. A soli dieci anni trascorre un periodo in un monastero in Birmania, poi studia allo Sherwood College di Nainital e al St. Stephen’s College di Delhi. Terminati gli studi sceglie la strada della recitazione e nel 1971 debutta nel cinema indiano. Kabir Bed eve la sua fama in Italia proprio a Sandokan che interpretò all'età di 30 anni nel 1976. Il grande successo di quello sceneggiato lo porterà a lavorare ancora con Sollima su altri due adattamenti del materiale di Salgari: sempre nel 1976, ne 'Il Corsaro Nero' dove interpreta l'omonimo protagonista e, l'anno successivo, ancora una volta nei panni della Tigre di Mompracem in 'La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!', cementando ulteriormente la sua figura quale incarnazione più famosa dei personaggi creati da Salgari. Negli anni '90, Bedi riprenderà il ruolo di Sandokan nella miniserie 'Il ritorno di Sandokan', diretto questa volta da Enzo G. Castellari e non più affiancato da Philippe Leroy nel ruolo di Yanez ma da Fabio Testi. Negli anni ’90 appare nella soap Beautiful e poi torna in Italia accanto a Bud Spencer nella serie Noi siamo angeli. Nel 2004 partecipa a L'isola dei famosi, classificandosi secondo. In seguito recita in diverse fiction italiane, tra cui Un medico in famiglia, e nel 2022 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Sul piano privato, nel 1968 ha sposato la modella Protima Bedi, da cui ha due figli, Pooja e Siddharth. Dopo il divorzio, si è unito a Susan Humphreys, madre del suo terzo figlio, Adam. Dal 2016 è sposato con la produttrice Parveen Dusanj.

