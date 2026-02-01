San Cataldo. Strisce blu, il M5S e Centro Sinistra Sancataldese: “Scelta organizzativa per garantire ordine e sicurezza”

San Cataldo. Il Movimento 5 Stelle, Bella Adriano, Naro Cinzia e Salerno Fabio, e il Centro Sinistra Sancataldese, Lombardo Maurizio, attraverso una nota intervengono in merito alle strisce blu. Di seguito la nota.







L’introduzione delle strisce blu a San Cataldo nasce da una necessità strutturale: la cronica carenza di personale nella Polizia Municipale rende difficile garantire controlli efficaci sul territorio, con ricadute sulla sicurezza urbana e sul rispetto delle regole. Per rispondere a questa criticità, l’Amministrazione comunale ha stipulato un contratto con una ditta incaricata della gestione della sosta, che prevede l’impiego di Ausiliari del Traffico. L’obiettivo è assicurare maggiore ordine nella sosta, favorire la rotazione dei parcheggi e migliorare il decoro urbano, senza gravare ulteriormente su un organico comunale già insufficiente. La misura è stata costruita cercando un equilibrio tra le esigenze dei residenti, dei commercianti e dei cittadini. A Santa Fara per esempio, su 33 stalli complessivi, solo 10 sono a pagamento, mentre 21 restano gratuiti + i 2 previsti per i diversamente abili. A questi si aggiungono ulteriori possibilità di sosta libera nelle vie limitrofe. I numeri mostrano una scelta calibrata, non penalizzante, frutto di confronto e ascolto del territorio. Anche i Gruppi Consiliari del Movimento 5 Stelle e del Centro Sinistra Sancataldese, pur esprimendo una contrarietà di principio alle strisce blu in quanto ulteriore costo per i cittadini, hanno riconosciuto la necessità della misura. In assenza di un supporto esterno, infatti, non sarebbe possibile garantire un controllo adeguato del territorio. Amministrare significa assumersi responsabilità concrete, anche quando le decisioni non sono popolari. L’Amministrazione rivendica dunque una scelta orientata all’interesse collettivo, che tiene conto delle condizioni reali dell’Ente e delle esigenze di ordine e sicurezza della Città.