San Cataldo, i consiglieri d’opposizione: “Richiesto consiglio comunale straordinario su edilizia scolastica”

San Cataldo. I gruppi consiliari, Partito Democratico, Le Spighe, Riprendiamoci la città, Tradizione e Futuro, Scruscio, Vassallo Sindaco di San Cataldo, Misto, Forza Italia, attraverso una nota intervengono in merito alla richiesta di Consiglio comunale straordinario su edilizia scolastica. Di seguito la nota.

Abbiamo richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per affrontare in modo puntuale il tema dell’edilizia scolastica nel Comune di San Cataldo, a seguito delle numerose criticità segnalate negli ultimi mesi in diversi edifici scolastici.

La richiesta nasce dalla necessità di fare chiarezza sullo stato delle strutture scolastiche comunali, sulle condizioni di sicurezza, sulle carenze manutentive e sugli interventi già effettuati o programmati. Riteniamo indispensabile disporre di un quadro aggiornato e completo, anche in considerazione delle chiusure di alcuni plessi e delle conseguenti ricadute sull’organizzazione scolastica.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il Consiglio Comunale straordinario si terrà Giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 18.00.

Nel corso della seduta chiederemo di conoscere tempi, priorità e costi degli interventi necessari, nonché le modalità di reperimento delle risorse finanziarie, con particolare attenzione alla programmazione dell’anno scolastico 2026/2027.