Rubano energia elettrica, arrestati dai carabinieri una donna e i due figli nel Palermitano

A Misilmeri (Pa), i carabinieri, durante accertamenti presso un’attività commerciale, hanno scoperto che la titolare e i due figli si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica. I tre, una donna di 55 anni e i due figli, rispettivamente di 40 e 38 anni, sono stati arrestati. Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, disponendo per tutti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Su segnalazione del personale Enel, inoltre, i militari hanno denunciato un uomo di 64 anni e una donna di 44 di Carini che avevano realizzato un allaccio abusivo diretto alla rete di E-distribuzione. (ANSA).